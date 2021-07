Datena tem total apoio para disputar o Planalto, diz PSL

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O PSL anunciou nesta quinta que o apresentador José Luiz Datena está “devidamente filiado ao partido” e que tem “total apoio” para a pré-candidatura à Presidência nas eleições de 2022.

Por enquanto, o jornalista tem afirmado publicamente que seu foco ainda é disputar uma vaga do Senado no pleito do ano que vem.

Luciano Bivar, presidente da ex-legenda de Bolsonaro, no entanto, já demonstra esforços para convencer o apresentador.

“O partido acredita que Datena tem potencial para concorrer ao Palácio do Planalto. As conversas ainda são embrionárias, mas o presidente Bivar está em contato direto para esta definição visando a eleição de 2022”, divulgou o PSL.