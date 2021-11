Daniel Silveira pede que deputados votem contra ação do STF por ameaças

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Daniel Silveira (PSL-RJ) enviou cartas a colegas da Câmara pedindo que eles votem a favor da derrubada da ação penal 1044, que ele responde no STF e que o levou à prisão em flagrante em fevereiro passado por divulgar um vídeo com ameaças aos ministros da corte e por dar apoio a iniciativas golpistas.

Em 14 de outubro, o PTB protocolou na Câmara um pedido de sustação da ação penal, que é uma previsão constitucional criada para garantir a imunidade parlamentar. O parágrafo quarto do artigo 53 da Constituição diz que o pedido “será apreciado pela Casa respectiva no prazo improrrogável de quarenta e cinco dias do seu recebimento pela Mesa Diretora”.

Na carta enviada aos seus colegas, Silveira lembra que o prazo de votação está chegando e diz que, “em que pese eventual divergência política”, o apoio dos deputados a ação no STF abre “precedentes para que outros parlamentares sejam calados”.

“Nesta intenção, peço que vote pela sustação da ação penal, não somente por mim, deputado Daniel Silveira, um representante do povo legitimamente eleito, mas por cada um dos senhores, também eleitos pelo povo e que futuramente poderão sofrer com essas arbitrariedades”, diz o deputado.

No início do mês, o ministro Alexandre de Morais substituiu a ordem de prisão preventiva contra o deputado por medidas cautelares.