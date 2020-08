Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A troca de comando no STJ teve uma insólita crise. Ao sair da presidência, João Otávio de Noronha levou com ele dez cadeiras novinhas do gabinete. Humberto Martins ficou furioso.