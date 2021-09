Damares nega candidatura em 2022 e ironiza: ‘vou virar astronauta’

No Pará nesta terça, para marcar os 1.000 dias no governo, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, se reuniu com empresários e políticos do estado para tratar de ações previstas para a região do arquipélago do Marajó.

Na conversa, Damares voltou a falar dos planos para 2022. Na verdade, da ausência de planos. A ministra voltou a dizer que não pretende disputar as eleições no próximo ano e ironizou as questões sobre seu futuro político.

“Não sou candidata a nada. Na verdade, vou pedir ao presidente (para deixar o governo), quando ele for reeleito, porque sou candidata a me juntar à Nasa e virar astronauta”, diz a ministra.

Te cuida, Marcos Pontes.