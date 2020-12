Damares lança a ‘cartilha da maconha’ na cruzada contra plantio medicinal

O ministério de Damares Alves acaba de lançar o livreto “Os riscos do uso da maconha na família, na infância e na juventude”. Tratado como a “cartilha da maconha”, a publicação tem um objetivo claro: ser o contraponto do governo e atuar contra a aprovação do projeto que autoriza o plantio da cannabis sativa para uso medicinal, em gestação no Congresso Nacional.

Numa live ontem de lançamento da cartilha, secretários de Damares argumentaram que o uso medicinal é uma “fachada” e acarreta diversos malefícios para a saúde. Nenhum dos três auxiliares da ministra é da área de saúde.

“É paradoxal lutarmos pela vida e se desejar ao mesmo tempo legalizar o plantio de algo que pode levar ao suicídio, anular a liberdade humana. É o caminho para a escravidão. É o direito anti-humano​​​​​​​. O pseudo uso terapêutico é um subterfúgio para iludir as famílias”, disse Angela Gandra, secretária Nacional da Família.

Emily Coelho, secretária Nacional da Juventude, foi na mesma linha.

“O repetido uso medicinal é um mantra. É a armadilha linguística para impor algo danoso. Não há uso medicinal da maconha. É uma falácia da mídia. Não é inofensiva, é lesiva”, disse a secretária.

O secretário Nacional de Criança e Adolescente, Maurício Cunha, garantiu que a intoxicação por cannabis leva à doenças psicóticas como esquizofrenia, o medo de morrer e a idéias paranoicas.