Damares e ONU fecham parceria para programa com adolescentes

O ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado por Damares Alves, fechou parceria com o PNUD, da ONU, para a criação de um projeto piloto de combate à violência contra crianças e adolescentes no país.

Cinco organizações da sociedade civil foram contratadas para desenvolver e implantar políticas de proteção da vida dos jovens.

O governo investiu 9,8 milhões de reais na parceria. O projeto será tocado nas cidades de Caxias do Sul (RS), Nova Iguaçu (RJ), Salvador (BA) Curitiba (PR) e Brasília (DF).

De acordo com o ministério, a ONU já repassou 2,5 milhões para a fase inicial do projeto, que consistirá em capacitação de pessoas para lidar com os jovens e acompanhar a implementação das políticas nas cidades.