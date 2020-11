Damares é criticada nas redes por condenar assassinato de homem negro

Diante da repercussão gerada pela notícia de um homem negro espancado até a morte em Porto Alegre, a ministra Damares Alves se manifestou, condenando o crime ocorrido às vésperas do Dia da Consciência Negra.

“A vida de mais um brasileiro foi brutalmente ceifada no estacionamento de um supermercado, no Rio Grande do Sul. As imagens são chocantes e nos causaram indignação e revolta”, escreveu a titular da pasta da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos no Twitter.

Mas a indignação de Damares, incrivelmente, lhe rendeu críticas por parte de seus seguidores — que a acusaram, entre outras coisas, de estar “comprando o discurso do racismo” e “cair na armadilha para tirar o foco da roubalheira das eleições”.

Até o momento, a ministra foi a única integrante do governo Bolsonaro a falar sobre o crime.

João Alberto Silveira Freitas tinha 40 anos e estava em uma loja do supermercado Carrefour, onde se desentendeu com uma funcionária. Os dois suspeitos da agressão, um segurança do local e um policial militar, foram presos em flagrante.