Damares anuncia domingo dados de violência contra mulheres no país

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos divulga no domingo os dados de denúncias recebidas pelo Disque 100 e pelo Ligue 180 em 2020, com destaque para dados sobre violência contra a mulher.

Já se sabe que o isolamento social forçado pela pandemia colocou muitas mulheres em situação de risco com os agressores dentro dos lares.

As informações serão apresentadas em coletiva de imprensa, às 15 horas, que contará com a presença da ministra Damares Alves. O evento será transmitido pelas redes sociais do ministério.

Além dos dados, será lançada campanha de enfrentamento à violência contra a mulher, realizada em parceria com o Conselho Nacional de Justiça.