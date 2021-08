Dados do Google mostram que o brasileiro está ligado no Afeganistão

Dados do Google Trends mostram como a curiosidade dos brasileiros pelo Afeganistão e o Talibã explodiu nos últimos dias, na esteira das imagens de terror exibidas nas redes sociais.

“Afeganistão” é o assunto que mais cresceu no Google dentre todos os assuntos digitados na plataforma entre domingo e terça-feira. Desde a queda de Cabul para as forças do Talibã, as buscas pelo país asiático saltaram 3.350% no Brasil.

O segundo assunto que mais cresceu no Google no Brasil desde domingo foi o próprio Talibã: as consultas pelo grupo subiram 2.800% no período.

Com a alta, tanto o Afeganistão quanto o Talibã ficaram entre os 40 assuntos mais buscados no Brasil.

“O que está acontecendo no Afeganistão” foi a pergunta que mais cresceu no Google, dentre todas as perguntas digitadas na plataforma.

A segunda pergunta de maior alta foi “o que é talibã”, que também teve um aumento repentino e ficou entre as cinco perguntas mais mais buscadas desde domingo no Brasil, dentre todas as perguntas digitadas no Google.

“Onde fica o Afeganistão” saltou 1.550% e entrou para a lista das 20 perguntas mais buscadas desde domingo no Brasil.

O Afeganistão também dominou as consultas mais aquecidas do Google Imagens. Todos os cinco termos que mais cresceram na plataforma desde domingo referem-se àquele país.

“Afeganistão mapa” saltou 1.150% no Google Imagens entre domingo e terça.