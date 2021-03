Dados da CNI reforçam papel da indústria na retomada econômica

Cálculos da Confederação Nacional da Indústria mostram que cada R$ 1 produzido na indústria gera R$ 2,43 na economia brasileira. Esse mesmo R$ 1 na agricultura tem um efeito de R$ 1,75 na economia e de R$ 1,49 se for no setor de comércio e serviços.

A indústria brasileira responde por 20,4% do Produto Interno Bruto, mas é responsável por 69,2% das exportações, 69,2% da pesquisa e desenvolvimento, paga 33% dos tributos federais e 31,2% da arrecadação previdenciária.

A indústria também paga os melhores salários. A média da remuneração de um trabalhador com o ensino superior completo na indústria é de 7.756 reais, enquanto a média do Brasil é de 5.887 reais.

Para o presidente da CNI, Robson Andrade, os dados mostram que a indústria desempenha papel estratégico no atual momento do país. “Se nossas aspirações como sociedade são mais investimentos em ciência, tecnologia e inovação, e se nossas ambições para as próximas gerações são níveis crescentes de educação de qualidade e a criação de oportunidades de empregos que demandarão trabalhadores mais bem-educados e mais bem remunerados, precisamos nos preocupar com o futuro da indústria no Brasil” diz.