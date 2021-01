Da Fiocruz para o Butantan: CoronaVac é ‘sopro de esperança’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Uma carta encaminhada pela presidente da Fundação Oswaldo Cruz ao presidente do Instituto Butantan na última sexta-feira em nada lembra a guerra travada entre o Ministério da Saúde e o governo de São Paulo em torno da vacina.

Em tom de celebração pelos avanços promissores do imunizante desenvolvido pela instituição de pesquisa paulista em parceria com a chinesa Sinovac, Nísia Trindade parabenizou Dimas Covas pelo “sopro de esperança” representando pela CoronaVac. A Fiocruz produzirá a vacina contra a covid desenvolvida pela universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca.

“No momento em que Fiocruz e Butantan completam 120 anos de incansável atuação em prol da saúde de nossa população, contribuirmos com vacinas eficazes, seguras e dirigidas para o Sistema Único de Saúde representa a consolidação do esforço diário de promover ciência e tecnologia a serviço da vida”, diz o texto.

O Instituto Butantan ainda não respondeu à mensagem.