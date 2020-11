CVM coloca construtora mineira a um passo do IPO

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) concedeu ao Grupo Patrimar, construtora e incorporadora mineira, o Registro de Companhia Aberta Categoria A, que permite à empresa ter ações ou títulos conversíveis em ações, como debêntures, negociados em mercados regulamentados, seja em bolsa ou em mercado de balcão.

A obtenção deste registro faz parte da estratégia da construtora de futuramente realizar seu IPO — tornando a companhia uma empresa de capital aberto.

O Grupo liberou os resultados financeiros do 3° trimestre de 2020 neste dia 11/11: as vendas somaram R$ 243 milhões, 260% superior ao comercializado no 2º trimestre de 2020 (2T20). No trimestre, foram vendidas 389 unidades habitacionais e 651 unidades até setembro.

A Companhia encerrou o 3T20 com banco de terrenos com Valor Geral de Vendas (VGV) potencial de R$ 7,6 bilhões (R$ 5,2 bilhões % Patrimar Engenharia), que garante as atividades por um período de aproximadamente três anos.