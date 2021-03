Cúpula militar avalia colocar cargos à disposição de Bolsonaro

Demitido por questões políticas, segundo aliados próximos, o general Fernando Azevedo reuniu os comandantes das Forças Armadas no gabinete da Defesa logo após voltar do Palácio do Planalto.

O ministro escreveu sozinho a nota de nove linhas em que agradeceu ao presidente pela oportunidade de comandar a Defesa e aos comandantes das Forças pelo empenho nas missões. O ministro fez apenas uma observação pessoal, para registro histórico, no comunicado. Seu legado na Defesa foi “preservar as Forças Armadas como instituições de Estado”.

Após a conversa de Azevedo com os comandantes, o ministro demissionário chamou assessores próximos para uma reunião e, na sequência, trancou-se sozinho no gabinete. Aliados do ministro dizem que os comandantes das Forças Armadas sinalizaram que poderão colocar os cargos à disposição do Planalto.