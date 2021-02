Cúpula do Congresso precisa de mais mulheres e negros, lembra Paulo Paim

A pluralidade das ruas deve se refletir na composição da cúpula do Congresso Nacional, reflete o senador gaúcho Paulo Paim (PT). “Os espaços precisam ser mais distribuídos, respeitando as diversidades partidárias, sociais e culturais, com mais mulheres e negros na Mesa e nas comissões temáticas. O mundo todo está com esse olhar e parece que o Senado não percebeu isso ainda”, diz o parlamentar.

Nesta terça-feira, o Senado vai escolher os dez nomes que comporão a Mesa ao lado de Rodrigo Pacheco: dois vice-presidentes, quatro secretários e quatro suplentes. “O importante não são os nomes, mas as causas que defendem”, frisa.

O Senado precisa estar em constante aperfeiçoamento, com independência e ousadia, reflete o parlamentar que está em seu terceiro mandato consecutivo. “Uma coisa é a realidade dentro do Senado, dos meios de comunicação, das redes sociais; a outra realidade é a das ruas, seja no campo ou na cidade”, pontou Paim fazendo referência às mazelas do país, como desemprego, fome, falta de segurança e o racismo estrutural.