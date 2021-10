Cuiabá fará pente fino em contratos da Saúde de prefeito afastado

O vice-prefeito de Cuiabá, José Roberto Stopa (PV), determinou um pente fino nos contratos firmados na área da saúde pelo prefeito Emanuel Pinheiro (MDB), afastado na semana passada por ordem da Justiça, que autorizou também a prisão temporária de seu chefe de gabinete. A suspeita é que Pinheiro usava a máquina da secretaria de Saúde para fazer contratações de pessoal com interesses políticos, o que ele nega.

O afastamento do prefeito mexe no xadrez político da capital do Mato Grosso. Dentro do MDB, Pinheiro era tido como um postulante forte à disputa ao governo do Estado do ano que vem ou um bom cabo eleitoral para uma outra opção do partido. Seu afastamento, segundo pessoas que acompanham a política local de perto, reduz em muito seu cacife político.

Pinheiro é o mesmo que em 2017 foi flagrado em vídeo colocando maços de dinheiro vivo dentro dos bolsos do paletó, em um esquema que envolvia o governador do estado à época.