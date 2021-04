Crise faz Bolsonaro superar até o caso ‘Furacão da CPI’ nas redes

Essa crise entre os poderes por causa da CPI da Covid-19 despertou um interesse do brasileiro nas redes pelo tema “Comissão Parlamentar de Inquérito” que não era visto desde o tórrido caso do vídeo íntimo de uma ex-assessora parlamentar de Ciro Nogueira — Denise Rocha, conhecida como Furacão da CPI –, vazado nos bastidores da CPI do Cachoeira, como revelou o Radar em 2012.

Segundo dados do Google Trends, as buscas pelo termo CPI quintuplicaram no Brasil neste mês. Embora abril esteja apenas na metade, o interesse já é 420% maior que o registrado em março. A última vez que o tema mobilizou tantas buscas na ferramenta foi em setembro de 2013, quando o “Furacão da CPI” participou do reality show “A Fazenda”, da TV Record.

“O que é cpi” foi uma das perguntas que mais cresceram nos últimos 7 dias, dentre todas as perguntas digitadas no Google. As consultas pela pergunta saltaram 1.200%. Além disso, a pergunta foi uma das dez mais buscadas das últimas 24 horas, considerando todas as perguntas pesquisadas no Google.

Dentre os assuntos mais pesquisados junto à CPI nos últimos sete dias, Jair Bolsonaro foi a pessoa mais buscada junto ao termo, seguido por Luís Roberto Barroso e Jorge Kajuru.

As buscas por “Bolsonaro CPI” também já ultrapassam as buscas pelos três últimos presidentes – Michel Temer, Dilma Rousseff e Lula – associados ao termo. Em 2005, quando Lula enfrentou a CPI dos Correios e o escândalo do Mensalão, as consultas por “Lula CPI” foram tão fortes quanto são agora por “Bolsonaro CPI”.

Lembrando que os dados do Google Trends são normalizados e que o fato de mais gente acessar a internet hoje em comparação a 2005 não afeta o resultado. Leia mais aqui sobre como funciona a normalização dos dados do Google Trends.

Perguntas mais buscadas sobre CPI, últimas 24 horas:

O que significa CPI?

O que é a CPI da Covid?

O que é uma CPI?

O que é a CPI da pandemia?

Como funciona uma CPI?

CPI, o que significa essa sigla?

Continua após a publicidade

O que significa CPI no Brasil?

CPI da covid, quem assinou?

Perguntas mais buscadas sobre senadores, últimos 7 dias:

Quantos senadores têm no Brasil?

Quais senadores assinaram a CPI da covid?

Qual a função dos senadores?

Quantos senadores há por estado?

Quantos senadores apoiam Bolsonaro?

Senadores que… mais buscados, últimos 7 dias:

“senadores que assinaram a cpi da covid”

“senadores que apoiam bolsonaro”

“senadores que assinam a cpi da lava toga”

“senadores que morreram de covid”

“senadores que dispensaram auxílio moradia”