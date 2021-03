Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um exemplo de como andam as relações de alguns ministros no STF: na terça, o presidente da Corte, Luiz Fux, telefonou a Gilmar Mendes para falar do julgamento de Sergio Moro. Mendes não atendeu. Os dois não se falam.