Na terça-feira, com o bafo quente de Jair Bolsonaro na nuca, a equipe do ministro Eduardo Pazuello chegou cogitar uma viagem do general à China para liberar os insumos da vacina.

O risco de um novo fiasco — à la avião rumo à Índia –, no entanto, fez a turma da Saúde abortar a missão.