Criminalista é novo representante do Brasil em comitê da ONU

Advogado e doutor em direito penal, Tracy Reinaldet assumiu nesta semana o posto de consultor e pesquisador no Comitê Permanente da América Latina para a Prevenção do Crime da ONU.

Pelos próximos dois anos, vai contribuir com pesquisas e estudos em prol da melhoria do sistema e justiça penal no país.

“A troca de informações com os demais países integrantes do comitê ajudará na prevenção da criminalidade e no aprimoramento da justiça penal brasileira”, diz o criminalista.

A cerimônia de posse aconteceu nesta terça no Palácio do Iguaçu, sede do Governo do Paraná em Curitiba. Além do governador Ratinho Júnior, participaram da diplomação os ministros Nunes Marques, do STF, e Joel Paciornik, do STJ.