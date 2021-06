Criador de empresa que ajudou a capturar Bin Laden fala em painel na terça

Joe Lonsdale participará nesta terça, às 19h30, do segundo painel da edição deste ano do Brazil at Silicon Valley, evento organizado por ex-alunos brasileiros da universidades americanas de Stanford e da Califórnia, em Berkeley.

Lonsdale é um dos sócios fundadores da americana Palantir Technologies, empresa especializada na coleta e análise de quantidades gigantescas de dados que fez sua história em contratos com a CIA e o Pentágono. Relatórios produzidos com dados trabalhados pela empresa ajudaram na captura de Bin Laden, em 2011.

Criada em 2004, a empresa, que teve entre seus primeiros investidores o bilionário Peter Thiel, co-fundador do PayPal, passou a maior parte de sua história atuando de maneira quase secreta para governos. No fim do ano passado, porém, a Palantir abriu capital na bolsa americana, com desempenho que inicialmente frustrou os analistas.

Lonsdale falará em painel sobre o futuro da tecnologia e as relações com os governos. O evento será transmitido em português e inglês pelo canal de Youtube do Brazil at Silicon Valley.