CPI vai mirar em documentos da gestão Araújo no Itamaraty, diz Renan

Relator da CPI da Pandemia, Renan Calheiros preparou um roteiro detalhado para obter do ex-chanceler e blogueiro Ernesto Araújo o maio conjunto de provas possível da omissão do governo de Jair Bolsonaro na busca de medidas contra o coronavírus.

Araújo esteve no comando da diplomacia do governo Bolsonaro durante todo o período de agravamento da pandemia no país. Enquanto os brasileiros eram abatidos aos milhares, o diplomata circulava em convescotes de Brasília rindo das piadas do presidente.

Ao depor nesta terça, Araújo será questionado sobre o que fazia de útil na cadeira, além de bajular Bolsonaro e entregar o Itamaraty aos seguidores de Olavo de Carvalho. “Muitos fatos das Relações Internacionais precisam ser esclarecidos. Sobre vacinas, por exemplo. Temos documentos, mensagens, declarações, postagens, viagens, atos oficiais”, diz Renan ao Radar.