CPI vai adiar fim dos trabalhos previsto para a próxima semana

Interlocutores da CPI da Pandemia, ouvidos pelo Radar nesta sexta, dizem que está praticamente certo que as investigações não terminarão nesta semana, como inicialmente previsto pelo relator Renan Calheiros.

Novos desdobramentos da corrupção na Saúde devem prolongar a conclusão do relatório do emedebista. A operação da Polícia Federal nesta sexta contra a Precisa Medicamentos é vista com expectativa por poder fornecer provas do suposto esquema de desvio de recursos na Saúde.

Já o compartilhamento de dados do inquérito das fake news, por Alexandre de Moraes, também precisa ser analisado com calma. A base do governo, que sonhava com o fim do pesadelo do palanque eletrônico da comissão, deve sofrer mais um pouco.

A bagunça provocada por Marcelo Queiroga na distribuição de vacinas e na imunização de jovens também pode levar o ministro a depor novamente no colegiado.