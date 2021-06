CPI terá reunião morna para se preparar para Luis Miranda e irmão

Pegando fogo por conta das revelações sobre a aquisição da vacina Covaxin pelo governo Bolsonaro, a CPI da Pandemia terá nesta quinta-feira uma audiência pública que deve servir para preparar os ânimos para os depoimentos do deputado federal Luis Miranda e seu irmão, Luis Ricardo, servidor do Ministério da Saúde, na sexta.

Apesar disso, a oitiva da médica Jurema Werneck é aguardada com grande expectativa por senadores da CPI da Pandemia, como mostrou o Radar na semana passada. Ela é coordenadora do Movimento Alerta, que consolida dados sobre a pandemia no Brasil, e pode ser a responsável por quantificar as mortes evitáveis por Covid-19, de responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro.

Este número é esperado, em especial, pelo relator, Renan Calheiros, que desde o início da CPI passou a exibir a quantidade de brasileiros mortos pela doença na pandemia na sua placa de identificação. Calheiros, por sinal, foi o autor do requerimento de convocação de Jurema à comissão.

Além dela, participará da audiência o epidemiologista Pedro Hallal, pesquisador e professor da Universidade Federal de Pelotas, também chamado pelo relator.