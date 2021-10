‘CPI se transformou em empreitada para perseguir Bolsonaro’, diz Bezerra

Atualizado em 20 out 2021, 12h39 - Publicado em 20 out 2021, 12h35

Imediatamente antes de o senador Renan Calheiros começar a ler o relatório final da CPI da Pandemia, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, leu um manifesto sobre as conclusões da comissão, em defesa do presidente Jair Bolsonaro — indiciado por crimes contra a humanidade, crime de responsabilidade, charlatanismo, entre outros.

“Manifestamos a nossa discordância quanto às conclusões do Relatório Final, e rechaçamos, em particular as tentativas de criminalização do Presidente da República, contra quem não há comprovação de recebimento de qualquer vantagem indevida ou de autoria e materialidade de crimes”, afirmou o senador.

O manifesto governista aponta ainda que a CPI da Pandemia “falhou em exercer seu mister constitucional”.

“Pois, no lugar de cumprir sua finalidade, a CPI se transformou numa empreitada para perseguir, sem legitimidade e sem fundamentos fáticos e jurídicos, o Presidente da República e seus principais colaboradores”, diz o texto.

Em outro trecho, ele rechaçou a imputação do crime de charlatanismo a Bolsonaro em razão das suas falas, alegando que “não houve nenhuma promessa de cura ou de uma solução infalível, e tais manifestações se inserem integralmente na proteção constitucional da liberdade de expressão do pensamento”.

Enquanto o senador falava no Senado, no Ceará, Bolsonaro perguntava se o público para o qual discursava tomou cloroquina e ivermectina, medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19.

Bezerra Coelho também se referiu à participação do presidente eventos públicos para dizer que não se mostrou possível “identificar o elemento dolo

em sua conduta, nem o viés de promover reuniões com o objetivo principal de causar o contágio da população”. O próprio Bolsonaro já defendeu diversas vezes a tese da chamada “imunidade de rebanho” para superar a pandemia.

Antes de ler o documento, o líder do governo pediu autorização para o presidente da CPI, Omar Aziz, para fazer a manifestação por 20 minutos.