CPI recebe relatório com sigilo bancário de Roberto Dias

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

A CPI da Pandemia recebeu do banco Santander na últimas sexta um conjunto de informações sigilosas sobre a movimentação bancária do ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde Roberto Dias, preso na semana passada por mentir aos senadores.

Dias é apontado como o operador de um suposto esquema de propina em contratos da Saúde. Ele foi exonerado pelo governo após o cabo da PM de Minas Gerais Luiz Paulo Dominguetti acusá-lo de pedir propina para fechar a compra de vacinas contra a Covid-19 pelo governo.