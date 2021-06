CPI recebe dados de telefones de Pazuello, Ernesto, Mayra e mais cinco

A CPI da Pandemia no Senado recebeu nesta quarta-feira dados protegidos por sigilo telefônico dos ex-ministros Eduardo Pazuello (Saúde) e Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e de mais seis pessoas, entre elas três integrantes do Ministério da Saúde.

São eles: Mayra Pinheiro, secretária de de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde, que ficou conhecida como a Capitã Cloroquina; Arnaldo Correia de Medeiros, secretário de Vigilância em Saúde; e Francieli Fantinato, coordenadora do Programa Nacional de Imunizações.

Também chegaram dados de comunicações de Marcellus Campelo, ex-secretário de Saúde do Amazonas, Francisco Ferreira Filho, ex-coordenador do Comitê da Crise do Amazonas, e de Túlio Silveira, um dos representantes da empresa Precisa Medicamentos — intermediadora da vacina indiana Covaxin, que está na ordem do dia das investigações.

O material, que ficará sob sigilo e só poderá ser acessado pelos senadores, foi enviado pela Claro.