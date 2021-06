CPI recebe avalanche de e-mails de bolsonaristas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Já atolados com os inúmeros documentos recebidos pela CPI da Pandemia, que já ultrapassaram 1.200 Gigabytes, os técnicos do Senado tiveram que enfrentar uma avalanche de e-mails e até telefonemas de bolsonaristas, que pediam a convocação de Carlos Gabas — secretário-executivo do Consórcio Nordeste e ex-ministro de Dilma.

As mensagens foram direcionadas para o mesmo canal usado para receber e requisitar documentos para a comissão. O pico foi registrado na semana passa. Os servidores tiveram que criar filtros para tentar minimizar o disparo em massa, mas o problema persistiu — agora em menor escala. O telefone da comissão também é utilizado vez por outras para “trotes”.

Apesar dos transtornos causados pelos militantes virtuais, os senadores rejeitaram nesta quarta-feira, por maioria, o pedido para levar Gabas à CPI.