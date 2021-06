CPI quebra sigilo telefônico de Pazuello, Ernesto e outros; veja quais

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na reunião que acabou há pouco, os senadores da CPI da Pandemia aprovaram a quebra de sigilo telefônico e telemático (de comunicações virtuais) dos ex-ministros da Saúde, Eduardo Pazuello, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que já prestaram depoimento na comissão.

Outros alvos das investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito também tiveram o sigilo quebrado, entre eles atuais integrantes do governo Jair Bolsonaro e o servidor afastado do TCU que forjou um documento usado pelo presidente para questionar o número de mortes por Covid-19 no Brasil, Alexandre Figueiredo Costa e Silva. São eles:

Mayra Pinheiro , secretária do Ministério da Saúde

, secretária do Ministério da Saúde Filipe Martins , assessor para assuntos internacionais do presidente Bolsonaro

, assessor para assuntos internacionais do presidente Bolsonaro Hélio Angotti Neto – secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde

– secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde Antonio Elcio Franco , ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde e assessor especial da Casa Civil

, ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde e assessor especial da Casa Civil Francieli Fantinato , coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde

, coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde Flávio Werneck , ex-assessor de Relações Internacionais do Ministro da Saúde

, ex-assessor de Relações Internacionais do Ministro da Saúde Camile Giaretta Sachetti , servidora do Ministério da Saúde

, servidora do Ministério da Saúde Arnaldo Correia de Medeiros , secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde *

, secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde * Zoser Hardman , advogado e ex-assessor do Ministério da Saúde

, advogado e ex-assessor do Ministério da Saúde Carlos Wizard Martins , empresário

, empresário Paolo Zanotto – virologista, participou de reunião no Planalto do chamado “gabinete das sombras”

– virologista, participou de reunião no Planalto do chamado “gabinete das sombras” Luciano Dias Azevedo – tenente-médico da Marinha, autor da minuta do decreto que alteraria a bula da cloroquina

– tenente-médico da Marinha, autor da minuta do decreto que alteraria a bula da cloroquina Marcellus Campelo , ex-secretário de Saúde do Amazonas

, ex-secretário de Saúde do Amazonas Francisco Ferreira Filho – ex-coordenador do Comitê da Crise do Amazonas

– ex-coordenador do Comitê da Crise do Amazonas Francisco Emerson Maximiano – sócio da Precisa Medicamentos

– sócio da Precisa Medicamentos Túlio Silveira – representante da empresa Precisa Medicamentos

– representante da empresa Precisa Medicamentos Emanuela Medrades, diretora técnica da Precisa Medicamentos

A CPI também decidiu quebrar o sigilo fiscal e bancário da Associação Dignidade Médica de Pernambuco, cujos integrantes fariam parte do aconselhamento paralelo ao presidente Bolsonaro e de três empresas que prestam serviços para a Secom — PPR, Calya/Y2 e Artplan.