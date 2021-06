Girão quer que prefeito de Guarulhos seja interrogado na CPI

O senador governista Eduardo Girão (Podemos-CE) apresentou nesta quarta requerimento à CPI da Pandemia para convocar para prestar depoimento o prefeito de Guarulhos, Gustavo Henric Costa (PSD), conhecido como Guti. O pedido ainda precisa ser votado pelos integrantes da comissão.

O requerimento solicita que o prefeito reeleito no ano passado dê explicações sobre gastos de verbas federais no combate à pandemia. Há a suspeita, segundo o documento, de que pode ter havido superfaturamento na compra de máscaras de proteção pelo município. Segundo o pedido, a cidade recebeu, de 2020 até hoje, 131 milhões de reais em verbas da União com o propósito exclusivo de financiar ações contra a Covid-19.

Desses recursos, pelo menos 1,8 milhão de reais foi gasto na compra de 300.000 máscaras de proteção, a um preço unitário de 6,20 reais cada. Do total investido no item, 900.000 reais teriam sido pagos com recursos federais.

No pedido consta que a mesma prefeitura já havia adquirido máscaras do tipo pelo valor de 0,11 centavos cada. A solicitação do senador diz ainda que a empresa que forneceu os itens para Guarulhos também vendeu os mesmos modelos a um hospital público no Rio, com valor de 4,80 reais cada máscara.

Além disso, o senador indica que o valor unitário das máscaras pago pela prefeitura do interior paulista supera os preços médios para o mesmo produto expressos nos portais de compras do Governo Federal e do Governo do Estado de São Paulo.