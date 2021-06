CPI mira corrupção e prevaricação presidencial no caso Covaxin

Para os integrantes da CPI da Pandemia, um universo de possibilidades se abriu com as declarações do deputado Luis Miranda de que alertou Jair Bolsonaro sobre as evidências de corrupção na compra da vacina indiana Covaxin.

As primeiras informações que chegaram à comissão é de que o presidente teria prevaricado no caso. Além de não retornar ao deputado com detalhes do que havia feito com a denúncia que recebeu, não teria alertado a Polícia Federal como prometeu na conversa.

Para agravar a situação do presidente, o deputado e o irmão dele, que é servidor do Ministério da Saúde, documentaram amplamente seus movimentos. “Esse caso tende a evoluir para uma investigação de corrupção”, diz Renan Calheiros a aliados nesta quinta.

Fontes da PF informaram ao Radar mais cedo que o caso, de fato, não havia chegado ao então diretor-geral Rolando Alexandre. O próprio disse ao Globo que não se recordava de ter ouvido falar no assunto nem conversado com o presidente.