CPI já tem pedido para convocar líder do governo Bolsonaro

Citado na noite da última sexta-feira no depoimento do deputado federal Luis Miranda, o líder do governo Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros, se tornou alvo de um pedido de convocação para a CPI da Pandemia nesta segunda-feira. O autor do requerimento é o senador Alessandro Vieira.

“No dia 25 de junho do corrente ano, o Sr. Luis Claudio Fernandes Miranda, Deputado Federal pelo Distrito Federal, foi ouvido por esta Comissão e

declinou o nome do Sr. Ricardo Barros, Deputado Federal e Líder do Governo na Câmara dos Deputados, na condição de participante mencionado pelo próprio Presidente da República no cometimento de potenciais ilícitos no contexto de negociação e compra da Covaxin”, justificou Vieira.

A convocação de Barros, segundo o senador, é necessária para que seja possível detalhar os exatos termos de sua participação no cenário citado por Miranda.

Outros dois senadores, alinhados ao governo Bolsonaro, apresentaram convites para levar Barros a CPI. O de Jorginho Mello foi protocolado na última quinta-feira, antes de o deputado ter sido citado, e tem como objetivo ouvi-lo sobre como ocorreu o processo de votação da medida provisória sobre a aquisição de vacinas e suas emendas.

Já Marcos Rogério juntou Barros a outros dois deputados, de oposição, já que os três apresentaram emendas à MP, que autorizava a importação e distribuição de vacinas sem registro na Anvisa, desde que aprovadas pelas autoridades sanitárias de outros países — inclusive a da Índia.

Rogério aponta que Renildo Calheiros (irmão do relator da CPI, Renan Calheiros) e Orlando Silva, ambos do PCdoB, apresentaram emendas com o mesmo conteúdo, que foram acatadas no relatório da proposta.