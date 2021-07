CPI da Pandemia tem mais de 280 pedidos de convocação não analisados

Os senadores que integram a ala mais distante do Palácio do Planalto devem se reunir nesta semana para montar uma nova pauta de requerimentos a serem votados pela CPI da Pandemia nos próximos dias.

A julgar pelos dados no sistema da comissão, não será um trabalho fácil. A CPI tem atualmente 470 requerimentos pendentes de apreciação pelo colegiado. Nesse universo, mais de 280 são voltados a convocações de suspeitos de negligência ou irregularidade na condução das políticas de Saúde do governo de Jair Bolsonaro nessa pandemia.

De modo geral, os pedidos apresentados pelos senadores miram em integrantes do governo Bolsonaro, ex e atuais secretários de governos estaduais e interlocutores do mercado privado que tentaram fazer algum tipo de negócio com os governos durante a emergência sanitária.