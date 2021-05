CPI convoca nove governadores e Witzel, alvos de operações da PF

A CPI da Pandemia no Senado aprovou há pouco a convocação de nove governadores que foram alvos de operações da PF com relação ao enfrentamento da Covid-19 e do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, cassado no mês passado.

Foram eles: Wilson Lima, do Amazonas; Helder Barbalho, do Pará; Ibaneis Rocha, do Distrito Federal; Mauro Carlesse, do Tocantins; Carlos Moisés, de Santa Catarina; Antonio Denarium, de Roraima; Waldez Góes, do Amapá; Marcos Rocha, de Rondônia; e Wellington Dias, do Piauí.

Os requerimentos foram aprovados após acordo em reunião secreta da comissão, ocorrida na manhã desta quarta-feira. Os senadores decidiram ainda convocar a vice-governadora de Santa Catarina, Daniela Reinehr. No mesmo acordo, os membros da CPI abriram mão da convocação do atual governador do Rio, Cláudio Castro.

As datas dos novos depoimentos não foram definidas e serão pautadas pelo presidente da CPI, Omar Aziz.