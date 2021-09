CPI convoca empresário bolsonarista Otávio Fakhoury

A CPI da Pandemia aprovou há pouco a convocação do empresário bolsonarista Otávio Fakhoury, vice-presidente do Instituto Força Brasil, que divulgou notícias falsas sobre vacinas nas redes sociais. Ele será ouvido nesta quinta-feira pela comissão. O empresário é presidente do PTB de São Paulo e aliado do ex-deputado federal Roberto Jefferson, preso há mais de um mês por determinação do ministro Alexandre de Moraes. O Força Brasil também foi mais tarde responsável por apresentar representantes da Davatti ao Ministério da Saúde.

A CPI aprovou ainda um requerimento pedindo o compartilhamento de informações da operação Pés de Barro, deflagrada na semana passada pela PF com o objetivo de apurar fraudes na aquisição de medicamentos de alto custo por força de decisão judicial pelo Ministério da Saúde.

Segundo a PF, estima-se que o prejuízo causado pelo pagamento antecipado de remédios sem o posterior fornecimento ultrapasse 20 milhões de reais. Os dois requerimentos foram apresentados pelo senador Randolfe Rodrigues e apreciados fora da pauta, colocados em votação pelo presidente da CPI, Omar Aziz.