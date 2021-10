CPI chega ao último capítulo com detalhes finais a definir

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 25 out 2021, 18h26 - Publicado em 26 out 2021, 07h30

Às vésperas de completar seis meses, a CPI da Pandemia chega nesta terça-feira ao seu último capítulo, a votação do relatório final do senador Renan Calheiros — lido na quarta passada. A aprovação do parecer é tida como certa pelo grupo majoritário da comissão, que ficou conhecido como G7.

Mas até as 10h, horário para qual foi marcada a discussão e deliberação do relatório, o texto pode e deve sofrer alterações, como a inclusão de novos indiciados. Os últimos ajustes foram tema de uma conversa entre senadores na noite desta segunda.

Dúvidas à parte, a certeza dentro do colegiado é que os votos em separado apresentados por governistas como o senador Marcos Rogério devem apenas tomar o tempo da CPI, para depois serem solenemente ignorados.