CPI aprova depoimento secreto de Witzel sobre milícias na Saúde do Rio

A CPI da Pandemia aprovou há pouco, no Senado, um novo depoimento do ex-governador do Rio Wilson Witzel.

A comissão deve realizar uma audiência secreta para ouvir as revelações que Witzel promete fazer sobre o envolvimento das milícias do Rio com o controle de hospitais no estado.

A exemplo do que foi o embate entre Flávio Bolsonaro e Witzel no depoimento passado, a bancada governista tentou a todo custo evitar a aprovação do depoimento secreto do ex-governador, mas o requerimento foi votado e passou.