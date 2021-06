CPI aprova convocação de Ricardo Barros para a próxima quinta

A CPI da Pandemia no Senado aprovou nesta quarta-feira a convocação do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR). A ida do deputado federal foi marcada para a próxima quinta-feira, 8.

O nome de Barros foi mencionado no depoimento dado pelo deputado Luiz Miranda (DEM-SP) à comissão na sexta passada.

O parlamentar relatou que quando foi alertar Jair Bolsonaro sobre suspeitas de corrupção na compra das vacinas Covaxin no Ministério da Saúde, teria ouvido do presidente que esse era um assunto sob influência de Ricardo Barros, que foi ministro da pasta no governo Temer.

Barros supostamente seria a pessoa que comandaria os esquemas de superfaturamento de doses dentro do Ministério da Saúde, o que o parlamentar nega.

Também foi aprovada a convocação do representante da empresa Davati Medical Supply, Luiz Paulo Dominguetti Pereira. O executivo disse nesta terça em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo que um funcionário do ministério pediu propina de um dólar por dose de vacina da Astrazeneca durante a negociação de um contrato para 400 milhões de doses.