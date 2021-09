CPI aprova convocação de presidente da ANS sobre caso Prevent Senior

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A CPI da Pandemia aprovou há pouco a convocação de Paulo Roberto Rebello, presidente da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, responsável pela fiscalização dos planos de saúde no Brasil. Os senadores querem saber se a agência reguladora tomou conhecimento sobre os métodos adotados pela Prevent Senior no tratamento de doentes com a Covid-19.

A CPI mostrou nos últimos dias que médicos orientados pelos donos da empresa receitavam remédios sem o conhecimento de pacientes e manipulavam atestados de óbito para omitir mortes pelo novo coronavírus. Rebello é esperado para depor na próxima quarta-feira.