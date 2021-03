Covid-19: Assembleia do Rio aprova uso de capacete de respiração

Um projeto de lei que autoriza a utilização do capacete Elmo no tratamento de pacientes com Covid-19 em hospitais estaduais e de campanha foi aprovado nesta quinta-feira pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

Agora, o PL 3666/2021, apresentado pelo deputado Anderson Alexandre (SDD), segue para avaliação do governador em exercício, Cláudio Castro (PSC), que tem até 15 dias para sancionar ou vetar.

O capacete Elmo é um mecanismo de respiração artificial que pode reduzir em até 60% a necessidade de intubação em leitos de UTI. A tecnologia, criada e produzida por pesquisadores do Ceará, tem aprovação da Anvisa.

Diante de óbitos confirmados de pacientes contaminados com novas variantes do coronavírus e das medidas mais restritivas em municípios do Rio de Janeiro, o projeto de lei foi aprovado com urgência pela Alerj, que incluiu na proposta que a aquisição do capacete Elmo deve ser feita com recursos do SUS.