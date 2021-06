Covaxin vira caso de polícia três meses depois de alerta a Bolsonaro

O governo “sem corrupção” de Jair Bolsonaro decidiu nesta terça, como mostra o repórter Hugo Marques, de VEJA, abrir investigação na Polícia Federal sobre o contrato de compra da vacina indiana Covaxin pelo Ministério da Saúde.

Como revelou o deputado Luis Miranda, desde 20 de março, pelo menos, o presidente sabia que o rolo era “coisa do Ricardo Barros”, prometeu acionar o chefe da PF para que investigasse o caso, mas não o fez.

A abertura de inquérito confirma que a PF nada fez desde que Bolsonaro foi alertado para as pressões da banda podre do governo pela liberação de milhões de reais em pagamentos por vacinas que sequer aprovadas estavam aqui no Brasil. Tudo mediado por uma empresa com um notório representante.