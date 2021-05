Cotado para vice de Freixo, Cesar Maia nega articulações

De saída do DEM para o PSD e cotado até para vice de Marcelo Freixo em eventual disputa pelo Governo do Rio — como mostra o Radar na edição de VEJA que está nas bancas –, o vereador Cesar Maia tem dito a quem o procura que está em “isolamento fechado” há um ano e dois meses.

Apesar de vacinado contra a Covid-19, o pai do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou estar “sem mobilidade e sem [participar de] reuniões”.

Freixo tenta viabilizar uma “frente ampla” no Rio em oposição às pretensões eleitorais da família Bolsonaro. Para isso, tem articulado com atores além do espectro político da esquerda, algo que desagrada o PSOL, partido do qual o deputado federal deverá pedir desfiliação em breve.