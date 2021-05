Cotado para 2022, ministro de Bolsonaro se compara a Rogério Ceni

Torcedor fanático do Flamengo, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, deu agora para comparar seu trabalho no governo ao do técnico Rogério Ceni no rubro-negro carioca.

Segundo Freitas, ele tem em sua equipe “talentos” comparados aos dos craques do Flamengo. “Minha tarefa aqui é muito simples porque eu tenho um time de craques. Então, aqui do meu lado, tenho o Arrascaeta, do outro lado, o Diego, aqui, o Gabigol…”, brincou o ministro.

A fala se deu nesta sexta, durante cerimônia para a assinatura de contratos que vão garantir quase 1 bilhão de reais em investimentos no setor portuário em cinco estados brasileiros.

