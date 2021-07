Cortejado pelo PT, senador recebe convite do Cidadania

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Convidado pessoalmente por Lula para se filiar ao PT, no começo de maio, o senador Fabiano Contarato (de saída da Rede) se reuniu com o presidente do Cidadania, Roberto Freire, na tarde de quarta-feira para receber um convite para entrar na legenda.

Antes, Contarato também foi cortejado pelo PSB, PDT e PCdoB. Ele quer disputar o governo do Espírito Santo e ainda não fechou com o PT porque não sentiu firmeza na oferta para concorrer ao cargo.

A decisão deve ficar para o segundo semestre.