Corregedor do MPF investiga direcionamento de delação na Lava-Jato do Rio

O corregedor nacional do Ministério Público, Rinaldo Reis Lima, decidiu instaurar nesta terça-feira uma reclamação disciplinar contra a Lava-Jato do Rio de Janeiro por suspeita de direcionamento de delação.

O caso citado pelo corregedor diz respeito a um texto do site Conjur que sugere que a procuradora da República Renata Ribeiro Baptista teria “dirigido as respostas” do delator Orlando Diniz, que revelou a existência de um esquema milionário de desvio de verbas do Sistema S envolvendo bancas de advocacia conhecidas no país.

“Chegou ao conhecimento da Corregedoria Nacional do Ministério Público a prática de possível infração disciplinar por parte de Membros do Ministério Público Federal”, diz o corregedor. “Para a devida apuração dos fatos, determino a instauração de Reclamação Disciplinar no âmbito da Corregedoria Nacional do Ministério Público”, segue Lima.

“Vídeos de trechos da delação de Orlando Diniz mostram que o Ministério Público Federal dirigiu as respostas do delator. Em muitos momentos, é a procuradora Renata Ribeiro Baptista quem explica a Diniz o que ele quis dizer. Quando o delator discorda do texto atribuído a ele, os procuradores desconversam, afirmando que vão detalhar nos anexos”, diz o texto que motivou a abertura da investigação.