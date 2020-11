Coronavac: laudo sobre morte de voluntário sai hoje

O IML deve divulgar hoje à tarde o laudo sobre a morte do voluntário que participava dos testes da Coronavac, a vacina feita em parceria entre o Butantan os chineses.

A Anvisa determinou a suspensão da testagem após a constatação do óbito. A decisão levou à loucura João Doria e seus aliados.

A cúpula do governo de São Paulo sustenta que a morte do voluntário nada teve a ver com a coronavac — o que só o laudo do IML poderá comprovar — e acusa a Anvisa de agir politicamente.

Internamente, entretanto, os técnicos da agência argumentam que apenas foram notificados sobre o falecimento, mas não receberam qualquer informação adicional sobre o caso e que, sendo assim, o procedimento correto é a suspensão do procedimento.

Neste momento, representantes da Anvisa e do Butantan estão iniciando uma reunião virtual. O clima é quente.