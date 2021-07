Convidado por Bolsonaro, Ciro Nogueira tentava aproximação com petista

Antes de receber o telefonema do presidente Jair Bolsonaro para assumir a Casa Civil, o senador Ciro Nogueira vinha mantendo conversas de aproximação com o governador do Piauí, Wellington Dias, do PT.

Presidente nacional do PP, Nogueira é piauiense e já foi aliado de Dias e dos ex-presidentes Dilma Rousseff e Lula.

Sobre a ida para o governo Bolsonaro, aliás, o ministro Fábio Faria resume uma das principais missões do futuro chefe da Casa Civil no governo: “resolver o Senado”.