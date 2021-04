Conversa entre Bolsonaro e Putin, a primeira missão do chefe do Itamaraty

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Novo chefe do Itamaraty, o chanceler Carlos Alberto França tomou posse nesta manhã no Planalto e já terá uma grande missão no início da tarde. Ele vai acompanhar a videoconfererência entre Jair Bolsonaro e o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

A pauta da conversa será a vacina Sputnik V, cujo pedido de registro de uso emergencial no Brasil foi apresentado há 11 dias e ainda não foi aprovado por falta de documentos exigidos pela Anvisa.