Contra votos do governo, Conanda aprova visita íntima para adolescentes

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) aprovou nesta quinta uma resolução que autoriza a visita íntima para adolescentes que estão no sistema no socioeducativo, cuja idade varia entre 12 a 21 anos.

Foi uma vitória das entidades civis contra o governo, por 14 votos a 9. Entre as entidades com assento no Conanda estão a CUT, Contag, CNBB, OAB, Conselho Federal de Psicologia e Rede Nacional Criança não é de Rua.

O governo tem representantes dos ministérios da Mulher, da Família e Direitos Humanos, da Casa Civil e dos ministérios da Saúde e da Educação, entre outros.

O Conanda é vinculado ao ministério de Damares Alves, que atuou contra a aprovação desta resolução.