Contra radicalismo de Bolsonaro, vem aí o ‘Lulinha Paz e Amor’

Falando como candidato — ainda que não admita — em cada uma das várias conversas que teve com caciques políticos em Brasília, Lula explicou a um aliado sua estratégia para vencer Jair Bolsonaro e sua barulheira na disputa ao Planalto.

Vai deixar o discurso radical e a guerra com o gabinete do ódio bolsonarista para a máquina do PT — entendida no assunto. Ele voltará a se apresentar com uma antiga fantasia: Lulinha paz e amor.