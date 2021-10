Contra o racionamento, ministro de Bolsonaro corta até ar-condicionado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 1 out 2021, 10h27 - Publicado em 3 out 2021, 16h20

Chefe do Ministério de Minas e Energia, o ministro Bento Albuquerque é hoje o dono de um dos maiores abacaxis do governo de Jair Bolsonaro.

A crise hídrica que castiga o país ameaça provocar racionamento de energia ou até mesmo um apagão. No comando da operação que tenta evitar os cenários de caos, o ministro faz o que pode.

Para desespero geral dos servidores da pasta, até mandou abolir o ar-condicionado no ministério após as 17 horas. Isso com Brasília batendo recordes de calor.